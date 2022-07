Leuven roept inwoners op om robotmaaiers alleen overdag in te zetten: "Moet egels en andere kleine dieren beschermen"

In Kraainem en Wezembeek-Oppem geldt sinds begin juni een verbod om 's nachts robotmaaiers te laten rijden. Maar zo ver wil schepen Van Oppens niet gaan. "We denken dat mensen op basis van gezond verstand en deze oproep zelf de juiste keuzes zullen maken. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we zo een verbod in overweging nemen."