Liz Truss wordt nieuwe Britse premier: een hobbelige carrière met een affaire, geflipflop over de Brexit en een speech over kaas

Liz Truss, voluit Mary Elizabeth Truss, werd op 26 juli 1975 geboren in Oxford. Haar moeder was verpleegkundige en leerkracht, haar vader was professor wiskunde aan de universiteit van Leeds. Beide ouders waren aanhangers van Labour, de centrumlinkse partij in het Verenigd Koninkrijk.

In haar jonge jaren was Liz Truss lid van de Liberale Democraten, maar toen ze zich later parlementair verkiesbaar stelde voor de centrumrechtse Conservatieve Partij, wilde enkel haar moeder campagne voor haar voeren. Ze studeerde filosofie, politiek en economie aan de universiteit van Oxford, dezelfde opleiding als haar rivaal Rishi Sunak.