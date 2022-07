Clandestiene huishoudhulpjes of illegale krachten in bouw: er is centraal meldpunt voor slachtoffers mensenhandel

De oorlog in Oekraïne heeft het thema recent nog maar eens op de kaart gezet. Toen het conflict in februari uitbrak, moesten miljoenen mensen - vooral vrouwen en kinderen - halsoverkop vluchten uit hun thuisland. Ze moesten op zoek naar onderdak, en vaak hadden ze niet veel financiële middelen. Het ideale recept voor mensenhandel.

Ook in ons land doken er al gauw twee meldingen op. Zo was er een melding over een Vlaamse man die een Oekraïense vrouw onderdak aanbood in ruil voor seks, en een voorval in een beenhouwerij in Antwerpen, waar Oekraïense vrouwen voor amper 7 euro per uur moesten werken.