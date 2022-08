Minder leegstand in Maasmechelen door meer starters en minder handelszaken die stoppen

“Ik heb stilaan het gevoel dat men begint te merken dat we in de straat geloven, dat we er zullen in investeren, en dat we allerlei initiatieven nemen om deze straat nieuw leven in te blazen”, zegt schepen van Lokale Economie Herbert Coox (Open VLD). “De leegstand valt heel goed mee. Het is ook opvallend dat er nieuwe horecazaken komen op de Pauwengraaf en die zijn zeer divers. En dat is goed want de Pauwengraaf ligt in het multiculturele centrum van Maasmechelen.”