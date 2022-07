Minder ziekenhuisopnames tijdens twee weekends Tomorrowland tegenover vorige edities

Op het festivalterrein zelf gebeurt een eerste triage, en worden mensen voor hun verzorgingen ondermeer naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis gebracht, in Rumst. "We hebben een 40-tal extra patiënten gehad, maar het is niet drukker dan andere jaren", zegt ook Bart Van Bree, afgevaardigd bestuurder van AZ Rivierenland. "Traditioneel zien we wat snijwonden, wat breuken, een paar intoxicaties. Er is niet zo zeer meer instroom door de hitte, blijkbaar hebben de mensen voldoende gedronken daar."