Motorenbouwer en buurtvereniging  winnen eerste editie van Gentse Klimaatprijzen

"Momenteel hebben we een eerste prototype gebouwd en we zijn nu aan het kijken om de technologie in te zetten in de Antwerpse haven", gaat Heye verder. "De bedoeling is om daar dan ook een waterstofhub te voorzien waarbij de opslag en het tanken van waterstof eenvoudiger zal kunnen, want dat is vandaag onze grootste uitdaging."



Ook de buurtvereniging van de Gentse Colpaertseeg won een prijs. Zij wonnen een klimaatprijs in de categorie "sociale beweging en inspiratie". De vereniging wordt zo beloond voor haar acties in de vergroening en ontharding van de buurt.