Striptekening erfgoedbibliotheek in Antwerpen uitgebreid: gevel wordt omgetoverd tot boek 

Op dit moment staat op een stukje van de muur van de erfgoedbibliotheek een werk van striptekenaar Dick Matena: het is een scène uit de roman Kaas van Willem Elsschot, waarbij Laarmans – Willem Elsschots alter ego – wandelend op de Grote Markt wordt getoond. Die tekening is aangebracht in 2008 in het kader van Antwerpen Boekenstad, en diende ook om graffiti op de muur te ontmoedigen. Maar vanaf vandaag wordt de hele gevel van de bibliotheek omgetoverd tot een symbolisch boek, door Dick Matena.