Vandalen teisteren natuurgebied Zwart Goor in Merksplas: 6 runderen ontsnapt door vernielde omheining

Sinds enkele weken maken vandalen het erg bont in het natuurgebied Zwart Goor in Merksplas. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. "Vorig jaar hebben wij twee grote omheiningen geplaatst met daarin telkens 6 Gallaowayrunderen, die wij inzetten om het gras op de heide kort te houden. En de laatste weken stellen wij regelmatig vandalenstreken vast", vertelt Joris Vranckx van Natuurpunt.