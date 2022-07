Pauwen veroorzaken overlast in Wellen: "Wagens zijn bekrast en terrassen liggen vol uitwerpselen" 

Animal Rescue Service zal nu proberen de pauwen te vangen, al zal het een proces van lange adem worden: “Dat kan weken tot maanden duren. We hebben al een 2-tal jongen kunnen vangen, maar er zitten er nog een aantal. De dieren zijn heel snel, dus je moet ze al ergens kunnen insluiten om ze te kunnen vangen", gaat Helleputte verder. "We gaan op zoek naar hun slaapplaatsen en plaatsen waar ze zich nestelen, in de hoop ze daar te kunnen vangen.”