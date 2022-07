Politie zoekt mysterieuze stenengooier in Kortrijk, drone met warmtecamera moet dader(s) helpen te vatten

De buurtbewoners van de straat net buiten het centrum van Kortrijk maken zich zorgen. De politie is een onderzoek gestart tegen de mysterieuze stenengooier. "We nemen het absoluut ernstig", vertelt Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. "Het is al de zoveelste keer."

"Dit weekend was er een kleine escalatie met mensen die een barbecue in de tuin hielden. Twee glazen sneuvelden op de tuintafel, vlak bij waar de mensen zaten", laat Detavernier weten. De politie zet een drone met warmtecamera in om de dader of daders te kunnen betrappen.