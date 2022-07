Prins Gabriël gaat studeren aan Koninklijke Militaire School

Volgens het Paleis is de prins geslaagd voor alle onderdelen van het toelatingsexamen: "De medische, psychotechnische en sportieve proeven en de academische tests voor wiskunde, Nederlands en Frans."

Eerder had Gabriël ook zijn vooropleiding van 1 jaar aan het National Mathematics & Science College in Warwickshire in het Verenigd Koninkrijk voltooid, zo meldt het Paleis nog.

Aan de KMS zal de prins de opleiding sociale en militaire wetenschappen volgen in het Nederlands en zal hij deel uitmaken van de 162e promotie.