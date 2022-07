Muhammad Ali's "Rumble in the jungle"-kampioensgordel wisselt voor 6,1 miljoen van eigenaar 

"The rumble in the jungle"-match is een van de meest memorabele in de boksgeschiedenis. Ali snoepte in Zaïre de zwaargewichttitel af van de onverslaanbare Foreman. Ali was toen 32 jaar en had acht jaar lang geen titelgevecht meer gewonnen. Hij liet 7 ronden op zich inbeuken om Foreman uit te putten, en sloeg ongemeen hard toe in ronde 8. Foreman ging knock-out tegen het canvas.