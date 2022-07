Rusland halveert vanaf woensdag de  aardgaslevering aan Duitsland via de NordStream-1-pijpleiding

Volgens de Russische maatschappij Gazprom is dat te wijten aan een technisch probleem met een turbine van de pijpleiding, maar gezien de slechte relaties tussen het Westen en Rusland na de oorlog in Oekraïne zijn politieke motieven niet uit te sluiten. Een beschadigde turbine is in Canada hersteld en zou nu terug in Rusland moeten zijn, aldus de EU.

Hoe dan ook gaat de capaciteit van de pijpleiding nu terugvallen van 40 naar 20 procent. Het is ook niet duidelijk hoe lang de verminderde leveringen zullen duren. De nieuwe onderbreking komt op een ogenblik dat de EU de aardgasreserves wil opkrikken met het oog op de komende winter.