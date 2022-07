Kmo's nemen volop mensen in dienst (maar niet de laatste twee maanden)

De evolutie is positief in de drie gewesten, al zijn er regionale verschillen. In Vlaanderen spant de provincie Vlaams-Brabant de kroon met een jobaangroei van 3,24 procent, gevolgd door Limburg (2,3 procent). In de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen is het aantal structurele jobs bij kmo's ongeveer stabiel gebleven.