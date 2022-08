Nieuw voetbalstadion én atletiekstadion: Sportsite Rodelos in Oudenaarde ziet er binnenkort helemaal anders uit

Voor de bouw voorziet de stad Oudenaarde een budget van 7 tot 8 miljoen euro. Eind volgend jaar zou het nieuwe atletiekstadion al klaar moeten zijn. Daarna volgen de oefenvelden en het baseballveld. Tegen eind 2024, begin 2025 moet het nieuwe voetbalstadion er staan. "We bekijken nog met KSV Oudenaarde of er tijdelijk moet uitgeweken worden naar een ander stadion. We proberen zoveel mogelijk in het tussenseizoen te bouwen, zodat de verhuis van korte duur is", besluit Simoens.