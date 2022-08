Natuurpunt verzet zich tegen  ontbossing van stukje van Park van Tervuren voor woonproject

In ruil voor de ontbossing voorziet de makelaar de aanplant van een nieuw bos in Kortenaken. "Hierdoor zou Tervuren bosoppervlakte verliezen. Dat is totaal in tegenspraak met de doelstellingen van het gemeentebestuur om van Tervuren een bosrijke gemeente te maken", vindt Bennekens. Die inspanningen moeten van Tervuren een waardig onderdeel maken van het project rond het "nationaal park Brabantse Wouden".