Te weinig geld door corona en oorlog: Kempense vzw To Walk Again ontslaat personeel

De Herentalse vzw To Walk Again, waar mensen met een handicap kunnen revalideren, zal enkele activiteiten moeten afstoten. Hierdoor worden vier van de acht medewerkers ontslagen en blijven enkel de kinesisten nog over. Dit is het gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, waardoor het aantal giften flink is afgenomen.