4.000 kilometer fietsen door Europa: Transcontinental Race gestart in Geraardsbergen

In Geraardsbergen is de Transcontinental Race gestart. Een wielerwedstrijd met veel aanzien over de hele wereld. De wedstrijd telt in totaal 280 deelnemers uit 33 verschillende landen. De stad is trots dat het de start van de wedstrijd nu al voor de 4de keer mocht organiseren. "Het is een van de belangrijkste ultraraces ter wereld", zegt schepen Stephan De Prez.