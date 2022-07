Bestuurder (17) in Mechelen betrapt op gebruik cocaïne, ook proces-verbaal voor het tonen van achterwerk 

Vrijdag- en zaterdagnacht voerde de politiezone Mechelen-Willebroek weer wodca-acties uit. Daarbij controleert ze op alcohol en drugs achter het stuur. Een 17-jarige bestuurder werd betrapt op het gebruik van cannabis en cocaïne. Dat resulteert normaal gezien in het onmiddellijk intrekken van het rijbewijs voor 15 dagen. Maar dat had hij niet op zak. Toen de agenten hun systeem nakeken, bleek dat het rijbewijs die namiddag al ingetrokken was tijdens een andere controle in Boom. De jongeman had ook nog maar een voorlopig rijbewijs B, waarmee hij op dat moment sowieso niet achter het stuur mocht zitten.