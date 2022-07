Alle bewoners van door brand getroffen rusthuis in Aarschot elders ondergebracht

Maar de duur van de opvang is niet overal gelijk. Die is soms beperkt tot enkele dagen. "Daarom hebben we in een volgende fase gezocht naar vrije plaatsen in rusthuizen in de buurt van Aarschot", licht Vrancken toe. "Voor 55 mensen vonden we een voorlopig onderkomen in een ander wzc: 10 in De Kouter in Oud-Heverlee, 25 in Het Dorp in Helchteren, 9 in Sint-Vincentius in Leuven en 5 in Zonneweelde in Bonheiden. Ze worden allemaal bijgestaan door mensen van ons eigen wzc, om hen tot rust te brengen. Sommige van onze mensen draaien dubbele shiften. We zijn hen daar erg dankbaar voor." Alle bewoners en hun familie zijn individueel op de hoogte gebracht.