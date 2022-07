Voetbalclub Eendracht Aalst zoekt samen met supporters een oplossing voor hoge ticketprijzen

De club staat wel open voor een gesprek met de supporters. "We zullen contact opnemen met de supportersclubs en verantwoordelijken om samen te zitten", zegt Vael. "We zullen naar elkaars standpunten luisteren en zien of we een oplossing vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden." Of er een prijsverlaging komt, wil Vael niet zeggen. "Daar wil ik nu geen uitspraken over doen. We moeten de pakketten herbekijken en zien wat mogelijk is."