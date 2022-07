In amper één week tijd staan twee Thalys-treinen urenlang stil met panne: "toeval" volgens topman, maar kritiek groeit 

We spoelen even terug naar vorige week, dinsdagavond. Terwijl de temperaturen vlotjes boven de 35 graden klimmen, valt net buiten Parijs een Thalys stil. Meteen valt ook de airco uit en wordt het bloedheet in de wagons. Op beelden is te zien hoe reizigers nat in het zweet verkoeling proberen te zoeken. "Het is hier 45 graden, help ons", klinkt het wanhopig. Omdat de deuren van de trein toe bleven, slaan enkele passagiers ramen in zodat andere reizigers flesjes water naar binnen kunnen gooien.