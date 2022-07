Vooruit klaagt slechte toestand van station in Tienen aan, burgemeester belooft beterschap

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) erkent het probleem, maar zegt dat er beterschap op komst is. "De perrons 1 en 4 zijn al vernieuwd. De NMBS heeft ook concrete plannen om eind dit jaar de perrons 2 en 3 te vernieuwen. Er komt ook een nieuwe toegang naar de voetgangerstunnel met een helling, zodat ook rolstoelgebruikers die kunnen gebruiken. Later komt ook het stationsgebouw aan de beurt. Het is de keuze van de NMBS om de ongebruikte perrons niet te onderhouden en daarom groeit er inderdaad volop onkruid. Erg jammer, maar daar kunnen wij als stad weinig of niets aan doen. Nog even geduld dus en dan zal de toestand verbeteren", besluit Partyka.