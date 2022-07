Trouwring van vrouw uit Wilsele teruggevonden, na 16 jaar op de bodem van de Ourthe

Elke Claes was 16 jaar geleden op leefgroepkamp met kinderen tussen 4 en 18 jaar toen ze haar ring verloor. “We waren aan het ploeteren met luchtmatrassen in de Ourthe. Ik was toen nog net geen jaar getrouwd en we waren plezier aan het maken. Het water was koud en mijn vingers waren wat gekrompen en plots voelde in de ring van mijn vinger glijden. Ik keek naar beneden maar toen brak er plots een hevig onweer uit. Het enige wat ik toen dacht was om de kinderen in veiligheid te brengen, mijn ring zou ik later wel vinden.”