Tekort aan opvangplaatsen pijnlijk duidelijk na lang weekend: honderden asielzoekers in wachtrij aan Klein Kasteeltje

Aan opvangcentrum Klein Kasteeltje in Brussel stonden vanmorgen vroeg al meer dan tweehonderd mensen te wachten om zich vandaag aan te melden als asielzoeker. Door het lange weekend konden ze dat vier dagen lang niet doen. Tientallen mensen brachten er zelfs de nacht op straat door, maar of dat zal baten valt nog af te wachten, het aantal plaatsen in het opvangcentrum is beperkt.