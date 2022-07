Meer dan 100 vaten met drugsafval gedumpt langs rivier Berwijn in Voeren

De vaten zijn gevonden op een parkeerplaats aan de Schansweg in Voeren. Er dreven ook enkele vaten in de Berwijn, maar die zijn er intussen weer uitgevist. Vermoedelijk hebben sluikstorters het drugsafval daar in de nacht van maandag op dinsdag gedumpt. De vaten bevatten MDMA. Dat wordt gebruikt om XTC aan te maken.