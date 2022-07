Niet geheim, wel vergeten: repo's uit 1976 en 1981 over adoptie in Azië bieden inkijk in (illegale) praktijken van toen

"Men moest van kinderen op papier dus weeskinderen of vondelingen maken of hun familiegeschiedenis toch zo goed mogelijk proberen uit te wissen. Ik was 30 toen ik dit van mezelf ontdekte. Ik was niet op zoek omdat ik overtuigd was dat toch niks te vinden was. De schok was groot toen ik hoorde dat mijn biologische moeder nog leefde en naar mij op zoek was."