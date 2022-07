Agenten gehuldigd voor hulp bij brand in woonzorgcentrum Aarschot : "We hebben gedaan wat we konden"

"We waren op patrouille aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge toen de oproep binnenkwam om bijstand te gaan verlenen bij een brand in een rusthuis", vertelt Kenny Mathues. "Eén van de brandweermannen die al ter plaatse was, vroeg ons om te beginnen met evacueren. Eerst de mobiele mensen en dan de minder mobiele die we met veel helpende handen naar beneden hebben geholpen. Dat moest via de trap, want de liften waren defect. We hebben alles gedaan wat we konden om de mensen in veiligheid te brengen. Het was wel heftig allemaal, maar ik denk dat we gedaan hebben wat we moesten doen", zegt Kenny nog.