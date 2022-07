Luide knallen in Zaventem en schade aan auto's en huis

De explosies deden zich rond half elf voor. Een buurtbewoner getuigt: "Ik was in de woonkamer toen ik de explosies hoorde. Ik ben meteen naar buiten gelopen en zag een soort van vuurbal over de straat rollen. Ook de banden van de auto ontploften. Er zijn ook twee andere auto's beschadigd."

Ook de woning, waar de auto voor geparkeerd stond, is zwaar beschadigd. Zo werd het rolluik uit het raam geblazen. Voorlopig is het niet duidelijk wat er juist gebeurd is.

Later meer.