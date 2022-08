Bedrijf Urban Crop Solutions uit Waregem werkt samen met Saoedi-Arabië voor groente- en fruitteelt

Binnenkort werkt het bedrijf Urban Crop Solutions uit Waregem samen met een grote speler in de groente- en fruitteelt in Saoedi-Arabië. De speler koos voor het bedrijf uit Waregem omdat zij gespecialiseerd zijn in verticaal tuinieren. Daarbij worden gewassen geteeld in gesloten ruimtes en containers met LED-verlichting. Door de warmte en droogte in Saoedi-Arabië is het er niet eenvoudig om gewassen te telen.

Door de samenwerking wil het land minder afhankelijk worden van de import van groenten en fruit uit andere landen. "Openluchtteelt is geen mogelijkheid voor hen, daarom kiezen ze voor een volledig gecontroleerde omgeving. Daarin willen ze bladgewassen, microgroenten en kruiden telen. Er wordt ook onderzoek gedaan om fruitgewassen, zoals aardbeien, te telen", vertelt Maarten Vandecruys oprichter van Urban Crop Solutions.

Maarten Vandecruys is tevreden met de samenwerking. "Voor ons is het een eerste stap in de markt in Saoedi-Arabië. Onze partner daar heeft ook plannen om in de toekomst uit te breiden. We zijn blij dat het bedrijf voor onze systemen heeft gekozen", vertelt hij.