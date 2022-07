Ook België wil niet 15 procent gas besparen zoals de Europese Commissie voorstelt

De redenering is dat België een doorvoerland is. Een kwart van het gas dat bij ons aankomt, blijft hier, terwijl de rest wordt doorgestuurd naar de buurlanden.

België zou de andere landen maximaal moeten blijven bevoorraden, dus als we de besparing van 15 procent effectief uitvoeren, zal die volledig op de schouders van de burgers en de industrie terechtkomen, redeneert de regering. Bovendien zouden we lng-tankers met vloeibaar gas moeten weigeren in Zeebrugge, omdat er geen extra opslagcapaciteit meer is. Dat alles ligt politiek erg gevoelig. "We worden gestraft omdat we een doorvoerland zijn", is te horen bij regeringsbronnen die De Tijd citeert.