Brugs netwerk verstopt bladwijzers met troosttips voor wie door rouwproces gaat in boeken

De organisatie "Compassionate Brugge" lanceert een nieuwe actie waarbij ze tien bladwijzers met rouwtips verspreiden in boeken over heel Brugge. Ze liggen verspreid in een aantal bibliotheken en boekenruilkastjes. De organisatie helpt mensen rond rouw en verlies en wil met de actie de inwoners van Brugge bereiken. "Met de bladwijzers investeren we op een ludieke manier in een stad waar verlies, rouw en troost naast elkaar mogen en kunnen bestaan", legt Anne-Flor Vanmeenen van het "Huis van de Mens" en lid van het netwerk "Compassionate Brugge" uit.

"Het idee was eerst om de bladwijzers enkel in boeken te stoppen rond rouw, maar omdat iedereen ooit met verlies te maken krijgt, kozen we ervoor om de bladwijzers in alle soorten boeken te verstoppen", voegt Anne-Flor toe. Aan de hand van eenvoudige rouwtips wil de organisatie handvaten bieden op zakformaat om rond rouw en verlies te leren spreken.