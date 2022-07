55 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel ontdekt op Borealis-werf in haven van Antwerpen 

Borealis, een van de grootste spelers in de Europese chemie, bouwt een grote plasticfabriek in Kallo, in de Antwerpse haven. Het bedrijf wil er propyleen produceren, een basisproduct in de chemiesector, o.a. om plastic te maken.

Op de werf werden slachtoffers van mensenhandel tewerkgesteld", bevestigt arbeidsauditeur Bart Wens aan de krant De Tijd. Verschillende elementen wijzen alvast in die richting, zegt Klaas Vanhoutte, directeur van hulporganisatie Payoke, die de betrokken mannen nu helpt op te vangen: de mannen werden slecht betaald en waren sluit gehuisvest.