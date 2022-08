Brusselse politiezone Montgomery houdt grote controleactie van elektrische steps

"Over de nieuwe regelgeving is de voorbije maanden herhaaldelijk gecommuniceerd. Eind juni hebben we in onze zone nog een informatiecampagne gehouden", gaat de korpschef verder. "Daarom vonden we het nu tijd om controles te organiseren. Bij een eerste controleactie, op 6 juli, werden 79 bestuurders gecontroleerd, en hebben onze mensen 12 boetes uitgeschreven. We hebben toen ook één step in beslag genomen omdat het toestel niet gehomologeerd was om op de openbare weg te rijden. Het kon snelheden tot 90 km/u halen."

Vandaag zette de politie van de zone Montgomery zowat 20 agenten in voor een tweede controleactie. Ze bemanden een vaste controlepost aan het Montgomeryplein, terwijl andere ploegen patrouilleerden in de 3 gemeenten.

"Ook vandaag zijn er overtredingen vastgesteld", weet hoofdinspecteur Bart Mahieu van de dienst verkeer. "Zo plukten we een step uit het verkeer, waar twee mensen op stonden. We deden bij alle bestuurders ook een alcoholtest. Wie een overtreding begaat, wordt meteen beboet. Je moet rekenen op een boete van minimaal 67 euro."