Tientallen doden in Kenia nadat bus van veertig meter hoge brug in rivier stort

Volgens de politie rijden de matatu - busjes die dienst doen als deeltaxi's - steevast te snel en vervoeren ze te veel passagiers. Vaak is de infrastrcutuur ook niet aangepast aan of geschikt voor zwaarder transport.

Volgens rapporten van de World Health Organization (WHO) stierven in 2021 4.579 Kenianen bij een verkeersongeval, 15 procent meer dan het jaar voordien. Verkeersongevallen behoren er tot de vijf meest voorkomende doodsoorzaken. Voor jongens tussen de 15 en 19 jaar is het zelfs de meest frequente.

Andere cijfers van de WHO (meest recent uit 2018) tonen aan dat de verkeersproblematiek geen louter Keniaans probleem is. De laatste jaren is het globaal aantal verkeersdoden stelselmatig gestegen, tot ongeveer 1,35 miljoen per jaar. 93 procent van deze ongevallen vindt plaats in lage-inkomstlanden. Afrika, en dan vooral Oost-Afrika, is hierbij de slechtste leerling van de klas. Afrika is het continent met laagste graad van motorisering (minder dan 50 voertuigen per 1.000 inwoners), maar met hoogste verkeersmortaliteit (26 per 100.000).