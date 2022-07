Al 5 betogers gedood bij aanhoudend protest tegen VN-missie in Goma, in het oosten van Congo 

Voor de tweede dag op rij is de situatie gespannen in de stad Goma in het oosten van Congo. Daar hebben betogers het gemunt op gebouwen van de VN-beschermingsmissie MONUSCO. Er zijn al 5 betogers doodgeschoten en een vijftigtal gewond geraakt, zegt de Congolese regering. Gisteren liep het protest ook al uit de hand. Relschoppers vielen de hoofdzetel en de logistieke basis aan, ze stichtten brand en vernielden of stalen meubels en materiaal.

De betogers willen dat de VN-missie vertrekt omdat het geweld in de regio ruim 22 jaar na de komst van de Blauwhelmen nog niet is opgelost. MONUSCO heeft een jaarbudget van 1 miljard dollar, het is de grootste VN-missie ter wereld. Het is niet de eerste keer dat er wordt betoogd tegen de VN-missie. Vele burgers zijn gefrustreerd omdat het geweld in de regio ondanks de aanwezigheid van nog altijd meer dan 14.000 Blauwhelmen niet bedaart. Een jaar geleden kondigde de regering een staat van beleg af in de provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Ituri. Met wisselend succes, want de aanvallen van rebellengroepen gaan in alle gruwelijkheid door. Sinds enkele maanden is er ook een nieuw offensief van de beweging M23, die steun zou krijgen van buurland Rwanda.