Dronken bestuurder rijdt in op terras in Ekeren en pleegt vluchtmisdrijf

Afgelopen nacht is een autobestuurder ingereden op het terras van een horecazaak aan het Laar in Ekeren. Daarbij raakte wat meubilair beschadigd. De man pleegde vluchtmisdrijf maar werd later thuis opgepakt. De man werd opgespoord nadat de politie op de plaats van het ongeval enkele brokstukken en een halve nummerplaat had gevonden.