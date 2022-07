Bootjes liggen op het droge, pontons liggen er spookachtig bij: valt Spaanse regio rond Málaga zonder water? 

Uit een studie van Amerikaanse onderzoekers bleek dat de Azorenhoog, een hogedrukgebied dat met de klok mee over delen van de Noord-Atlantische Oceaan draait, een groot langetermijneffect heeft op het weer en de klimaattrends in West-Europa. Volgens de studie zou dat hogedrukgebied de afgelopen jaren enorm veranderd zijn. Zo zouden de veranderingen van het afgelopen millennium in het Noord-Atlantische klimaat "ongekend" zijn.

En de toestand zou alleen nog maar verslechteren... Volgens de studie zou er tegen het eind van deze eeuw nog eens 10 tot 20 procent minder neerslag vallen. Dit zou de Iberische landbouw "een van de meest kwetsbare in Europa" maken. Bovendien worden in de regio steeds meer waterintensieve vruchten als avocado's en mango's geteeld. "Zo komen ook die boeren in de problemen", vertelt Bert De Vroey in De Wereld Vandaag.