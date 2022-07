Pas gekochte elektrische mountainbike gestolen in winkel in Schelle terwijl eigenaar even niet oplet 

In een Decathlonfiliaal in Schelle is een pas gekochte elektrische mountainbike gestolen terwijl de eigenaar een paar rijen verder fietsschoenen aan het passen was. “Omdat de mountainbike al betaald en uitgescand was, ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar”, klinkt het bij de sportwinkel. Zij bieden de man nu wel tijdelijk een vervangfiets aan tot het politieonderzoek is afgerond.