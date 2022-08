Energiebedrijf Storm wil batterijpark bouwen in Genk

Het energiebedrijf Storm heeft al heel wat windturbines in Vlaanderen. Het heeft nu in Genk een omgevingsvergunning aangevraagd voor een batterijsite. Het openbaar onderzoek daarover loopt tot 12 augustus. Om de batterijsite te kunnen bouwen, zal ondermeer een stuk bos gerooid worden van 8000 vierkante meter. De beslissing over de vergunning wordt pas tegen eind oktober verwacht.

Het gaat al om de tweede aanvraag voor een groot batterijpark in Limburg in korte tijd. Enkele maanden geleden heeft ook het Duitse RWE een aanvraag gedaan om in Dilsen-Stokkem een batterijpark te bouwen, op het industriepark van Rotem. Daar gaat het om een batterijpark met een vermogen van 200 megawatt.