EU-lidstaten gaan gasverbruik vrijwillig beperken met 15 procent

"Het allerbelangrijkste is dat we vandaag een akkoord hebben bereikt tussen de 27 lidstaten om onze weerbaarheid te verhogen en dat we tegelijkertijd solidair kunnen blijven met onze buurlanden", zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) in "Het Journaal".

"Voor onze Belgische gezinnen en bedrijven is dit een heel goede zaak. Als we met heel Europa naar een vermindering van 15 procent gaan, betekent dat dat wij in de winter geen problemen zullen hebben en dat alles rustig blijft. Wij kunnen onze buurlanden ook blijven helpen."

Volgens Van der Straeten is een eventueel gastekort in Duitslands van de baan. "De Duitse minister was heel overtuigend. Hij zei dat ook zij hun winterplan klaar hebben, dat zij aan het erken zijn aan de switch weg van Rusland en weg van fossiele brandstof. Dit is een inspanning die we met alle landen samen moeten doen."

Met de torenhoge gasprijzen van de afgelopen maanden hebben we met zijn allen overigens nu al 22 procent minder gas verbruikt, geeft Van der Straeten nog mee.