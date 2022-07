Gasprijs piekt boven 190 euro, hoogste niveau sinds begin maart

Gazprom zal vanaf morgen 33 miljoen kubieke meter gas per dag via Nord Stream 1 leveren. Dat is iets minder dan de helft van de 67 miljoen die momeneel wordt geleverd, en slechts 20 procent van de totale capaciteit van de belangrijkste gaspijpleiding naar Duitsland.



De Russische mededeling kwam op een moment dat Europa volop bezig is om gasreserves aan te leggen voor de komende herfst en winter. De zenuwachtigheid op de markt is daardoor groot, en mede daarom heeft het zo'n effect op de internationale markten, ondanks ons lagere verbruik in de zomer.

De Nord Stream 1 was onlangs net weer opengegaan na een onderhoud, waarop de markten opgelucht reageerden. Er werd gevreesd dat Rusland de leveringen niet zou hervatten. Met wat vertraging is de vrees voor verminderde leveringen gisteren dan toch waarheid gebleken, met het gekende effect.

Naast de Nord Stream 1-pijplijn is er ook de Nord Stream 2, maar het blijft een vraagteken of die ooit in gebruik zal worden genomen.