Wegen en Verkeer plaatst nieuwe geluidsschermen langs E40 in Bertem: "Zeer zware verkeershinder verwacht"

Het verkeer dat vanuit Luik richting Brussel rijdt, zal net voor het knooppunt van twee rijstroken naar een rijstrook geleid worden. Het zal via een doorsteek in de middenberm naar de andere weghelft van de snelweg geleid worden, waar in de normale toestand -zonder werken- alleen het verkeer richting Luik rijdt. Bij een normale ochtendspits zonder werken staan er files vanaf Haasrode. Volgens de prognoses kan door de beperkte doorgang in Bertem op de drukste momenten de file richting Brussel mogelijk reiken tot in Boutersem of zelfs Tienen.