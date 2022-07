Gletsjers in de Alpen smelten in recordtempo: 2022 op weg om meest rampzalige jaar te worden

Er wordt bergbeklimmers sinds deze week ook afgeraden om de top van de Mont Blanc nog te beklimmen, omdat grote rotsblokken kunnen losraken. Ook op verschillende andere plaatsen zijn bergroutes afgesloten deze zomer.

Op de berg Marmolada, in het noorden van Italië, is begin deze maand ook nog een groot stuk gletsjer afgebroken, met 11 doden tot gevolg. Ook in Kirgizië, in Centraal-Azië, is deze maand nog een deel van een gletsjer ingestort.

En nog opvallend: een berghut op de Theodulgletsjer, op de grens tussen Zwitserland en Italië, lag oorspronkelijk in Italië. Maar door het smelten van de gletsjer is de berghut de voorbije jaren lichtjes opgeschoven en ligt ze intussen voor twee derde op Zwitsers grondgebied. Volgens de Britse krant The Guardian zouden de diplomatieke onderhandelingen over in welk land de berghut nu officieel ligt, vorig jaar zijn afgerond, maar blijven de details geheim.