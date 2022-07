Grote bedrijfsbrand in Willebroek onder controle, brandweer moet nog uren nablussen

Even voor 5u in de namiddag is er bij het vleesverwerkende bedrijf Teker in Willebroek een hevige brand uitgebroken. Er is een grote rookpluim te zien tot in de omliggende gemeenten. "Het gaat om een uitslaande brand, met een stevige rookontwikkeling. Het bedrijf zal waarschijnlijk verloren zijn. De brand is momenteel nog niet onder controle. We vragen iedereen in de buurt om ramen en deuren te sluiten", zegt Eddy Bevers, burgemeester van Willebroek.