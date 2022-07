Hans Kluge van de WHO hamert op sensibilisering: "Is ons grootste wapen tegen de apenpokken"

Hij pleit ervoor om de toegang tot tests zo eenvoudig mogelijk te maken. "Ondersteun ook patiënten die in isolatie moeten met ziekteverlof. Haal het stigma eruit. En als er meer vaccins beschikbaar worden: vaccineer", adviseert Kluge. Hij legt uit dat er momenteel niet zo veel vaccins beschikbaar zijn en dat die best gericht worden ingezet. België heeft bijvoorbeeld 3.000 vaccins aangekocht en wacht nog eens op 30.000 extra dosissen.

Kluge gaat er niet vanuit dat de toestand dramatisch wordt, maar waarschuwt wel: "Er zijn nog altijd landen die geen actie hebben ondernomen. Bij de Pride in Londen is er weinig gesensibiliseerd. Er is dus nog werk aan de winkel. En vergeet niet: we weten niet waarom het virus zich nu verspreidt in Europa en in een bepaalde doelgroep. Virologen houden nauwlettend in de gaten hoe de apenpokken evolueren. We moeten mutaties vermijden."