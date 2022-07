Zware bosbrand woedt in Duitsland: in minder dan een dag tijd 800 hectare in vuur, 700 inwoners geëvacueerd

De brand in het oosten van Duitsland (zie kaartje hieronder) ontstond gisterenmiddag. De bluswerkzaamheden worden echter bemoeilijkt door hevige windstoten waardoor de vlammenzee zich razendsnel verspreidt. Inwoners van de steden Rehfeld en Kölsa zijn intussen geëvacueerd. Zij kunnen bij familie of vrienden terecht of worden door de lokale overheden opgevangen in Falkenberg.