Straks sluit dj Charlotte De Witte als eerste vrouw ooit Tomorrowland af, maar hoe vrouwelijk zijn festivals eigenlijk? 

Als we vergelijken met 2019, dan gaan Pukkelpop en Dour er fors op vooruit: het aantal vrouwelijke artiesten stijgt daar met respectievelijk 13 en 12 procent. Tomorrowland zet dit jaar 5 procent meer vrouwen in (maar staat nog altijd als voorlaatste in de lijst). Dranouter en de Lokerse Feesten verliezen dan weer zo’n vijf procent. De andere festivals blijven ongeveer status quo. In 2019 was gemiddeld 24 procent van de artiesten vrouwelijk; dit jaar is dat dus lichtjes gestegen tot 26 procent.