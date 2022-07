7 jaar na haar hersenaneurysma treedt Joni Mitchell voor het eerst opnieuw op tijdens verrassingsconcert 

Het was het eerste optreden in zeven jaar van Joni Mitchell en het eerste volledige concert in meer dan twintig jaar.

Vorig jaar vierde Joni Mitchell het 50-jarige jubileum van haar vierde album "Blue". Het album wordt beschouwd als het absolute meesterwerk van de Canadese singer-songwriter met nummers als "A case of you" en "This flight tonight".

Zeven jaar geleden kreeg Mitchell een hersenaneurysma. De verwijding in de wand van de slagader van de hersenen kan leiden tot een hersenbloeding. Haar toestand was heel ernstig en ze moest alles opnieuw leren. Wandelen gaat nog altijd moeizaam, maar zingen kan ze nog altijd.