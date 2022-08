Julie De Wilde uit Laarne is jongste renster in Tour de France Femmes: "Het is een echt circus, maar ik amuseer mij"

Met een 15de plaats in de eerste etappe en een 7de plaats in rit twee is de Tour de France Femmes goed begonnen voor Julie De Wilde. De renster uit Laarne is pas 19. Daarmee is ze de jongste deelnemer in deze eerste Ronde van Frankrijk voor vrouwen. "Het is speciaal, echt een circus", vertelt De Wilde vanuit Reims, waar de derde etappe vandaag start. "Er is veel media-aandacht en er staat veel publiek langs de kant. Het is erg speciaal om hier rond te rijden."